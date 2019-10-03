Москва, , 05:43 — REGNUM Персональные данные миллионов клиентов Сбербанка могли оказаться на черном рынке. Об этом 3 октября со ссылкой на эксперта в области защиты данных Ашота Оганесяна сообщает газета «Комерсантъ».

Предложения о продаже «свежей базы крупного банка» поступили на черный рынок — специализированный форум, оперативно заблокированный Роскомнадзором, в прошедшие выходные. Преступниками предлагались данные о 60 млн кредитных карт Сбербанка, разбитые на 11 частей (по отделениям Сбербанка) и по цене пять рублей за одну строку.

Ашот Оганесян (основатель компании DeviceLock) изучил записи около 240 человек и утверждает, что «в них содержатся данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке».

«Это самая большая и подробная банковская база данных, которая когда-либо попадала к нам с черного рынка», — считает Оганесян.

По утверждению издания, корреспонденты газеты попросили продавцов найти в базе свои данные и получили в ответ правильную информацию о своих кредитных картах, местах работы за три года и ФИО ответственных сотрудников банка.

Эксперты издания считают, что база могла быть получена не в результате взлома или подкупа сотрудников, а в результате «выгрузки базы» человеком, имеющим к ней административный доступ. Такая выгрузка, по некоторым признакам, могла быть осуществлена в августе.

В пресс-релизе Сбербанка подтвердили возможную утечку данных, «которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», и начало служебного расследования. Но заявили, что похищенная информация не может угрожать сохранности средств клиентов Сбербанка.

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