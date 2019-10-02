Ростов-на-Дону, , 15:54 — REGNUM В результате аварии с пассажирским автобусом на проспекте Королёва в Ростове-на-Дону пострадали четыре человека. Травмы получили три женщины пенсионного возраста и юноша.

Ранее появилась информация о том, что в момент ДТП в автобусе находилось 25 человек. Из них около десяти получили травмы. Эта информация не подтвердилась.

ИА REGNUM ранее сообщало, что авария произошла в час пик 2 октября. Водитель автобуса, следующего маршрутом №83 «Центральный рынок — микрорайон Темерник», не справился с управлением и врезался в столб.

Проводится проверка.

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