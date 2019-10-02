Росток, Германия, , 15:48 — REGNUM На севере Германии в земле Мекленбург-Передняя Померания из цирка сбежали две зебры, доставив немало хлопот полиции, передает немецкий канал n-tv.

Одно из животных удалось поймать в короткий срок, а второе не купилось ни на еду, ни на другие приманки. Зебра бегала по автобану A20 и спровоцировала дорожную аварию в районе Ростока, после чего скрылась в лесу. Полиция из соображений безопасности на время перекрыла движение в обе стороны.

В итоге заметивший зебру житель вызвал полицейских, после чего они застрелили ее из соображений безопасности. Это произошло возле городка Лиепен.