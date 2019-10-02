Дербент, Дагестан, , 15:20 — REGNUM Молодой стоматолог из Дагестана был жестоко убит во дворе собственного дома в городе Дербенте. Неизвестный ударил потерпевшего кинжалом в сердце, после чего спешно скрылся.

Друг убитого рассказал изданию «АиФ Дагестан», что утром 2 октября в дом постучался молодой человек. Дверь открыла мать стоматолога, и преступник сказал ей, что у него болит зуб. Женщина позвала сына и попросила помочь незнакомцу. Как только стоматолог вышел из дома, последний вытащил из-за пазухи кинжал и вонзил его в сердце убитого.

В пресс-службе МВД Дагестана корреспондента ИА REGNUM факт убийства стоматолога подтвердили. Более подробная информация от ведомства поступит в ближайшее время.

Читайте также: За убийство ради 200 тыс. рублей ответят в суде трое жителей Дагестана