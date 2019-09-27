Каспийск, Дагестан, , 18:45 — REGNUM По обвинению в убийстве и разбое восьмилетней давности предстанут перед судом трое жителей Дагестана. Двоим из них также вменяют в вину вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе Следственного комитета по республике.

По данным следствия, в июне 2011 года двое фигурантов дела, проживавшие в городе Каспийске, договорились ограбить квартиру соседки. Подключили они и своего несовершеннолетнего знакомого, который должен был сторожить возле дома и сообщить по телефону, если что-то пойдет не по плану.

Поздно ночью инициаторы ограбления проникли в квартиру соседки. Пока они искали деньги, проснулась хозяйка. Испугавшись разоблачения, молодые люди убили женщину, а затем вынесли из жилища 200 тыс. рублей.

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