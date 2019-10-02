Нью-Йорк, США, , 14:58 — REGNUM Опасный инцидент произошел в зоопарке Нью-Йорка: посетительница забралась в вольер со львом и оказалась в непосредственной близости перед хищником, пишет газета Die Welt.

Очевидцы сразу же засняли произошедшее с нескольких ракурсов. На распространившихся в сети записях видно, что женщина старается привлечь внимание льва, жестикулирует и даже танцует перед ним. На других записях можно увидеть, как она пересекает деревянный забор, отделяющих животных от посетителей.

К счастью, лев оказался флегматичным и не отозвался на провокации нарушительницы порядка. Женщина не пострадала. До сих пор не сообщается, были ли применены к ней какие-либо правовые меры.