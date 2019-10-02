Кушва, Свердловская область, 2 октября 2019, 14:59 — REGNUM В Кушве вынесен приговор в отношении ранее судимой 30-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.
Суд признал женщину виновной и приговорил её к 12 годам лишения свободы в колонии, а также обязал выплатить представителю потерпевшего один миллион рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.
По версии следствия, преступление произошло в Кушве 11 июня 2019 года. Компания из нескольких мужчин и одной женщины распивали спиртное в комнате общежития по улице Луначарского. В ходе попойки между мужчинами возник конфликт, в результате которого двое собутыльников избили третьего до потери сознания и выбросили его в коридор общежития. После этого, подсудимая взяла нож и расправилась с потерпевшим.
Уйдя из общежития, женщина решила избавиться от следов крови на одежде, дабы скрыть следы преступления. Однако ухищрения подсудимой не помогли, и в ходе следственных мероприятий удалось восстановить картину произошедшего и получить улики.