Кушва, Свердловская область, , 14:59 — REGNUM В Кушве вынесен приговор в отношении ранее судимой 30-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Суд признал женщину виновной и приговорил её к 12 годам лишения свободы в колонии, а также обязал выплатить представителю потерпевшего один миллион рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

По версии следствия, преступление произошло в Кушве 11 июня 2019 года. Компания из нескольких мужчин и одной женщины распивали спиртное в комнате общежития по улице Луначарского. В ходе попойки между мужчинами возник конфликт, в результате которого двое собутыльников избили третьего до потери сознания и выбросили его в коридор общежития. После этого, подсудимая взяла нож и расправилась с потерпевшим.

«В дальнейшем женщина решила избавиться от тела потерпевшего и предложила остальным участникам застолья расчленить пострадавшего и поместить фрагменты тела в картофельные мешки, а когда на это предложение никто не согласился, ей пришла в голову новая идея — выбросить тело с балкона, чтобы сымитировать иные обстоятельства смерти потерпевшего. Впрочем, и эту инициативу женщины никто не поддержал», — сообщили в пресс-службе управления.

Уйдя из общежития, женщина решила избавиться от следов крови на одежде, дабы скрыть следы преступления. Однако ухищрения подсудимой не помогли, и в ходе следственных мероприятий удалось восстановить картину произошедшего и получить улики.