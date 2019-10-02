Джакарта, , 14:39 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии объявили, что поиски одного гражданина Индонезии, пострадавшего в результате обрушения моста на Тайване, продолжаются, передает Sindonews.

«Поисковая группа нашла двух из трех ранее пропавших индонезийских граждан. Оба были найдены мертвыми», — заявил глава отдела по защите индонезийских граждан и юридических лиц МИД Индонезии Джуда Нуграха, добавив, что «поиски еще одного пострадавшего продолжаются».

Во внешнеполитическом ведомстве Индонезии отметили, что все граждане страны, как раненые, так и погибшие, являются индонезийскими рабочими-мигрантами, которые официально работают на рыболовных судах, принадлежащих компаниям Тайваня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семь индонезийских граждан пострадали в результате обрушения моста на Тайване 1 октября.

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