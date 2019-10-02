Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Крыма. Мужчина осуждён за публичные призывы к терроризму. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 2 октября.

В ходе следствия установлено, что Нариман М. в 2013—2014 годах разместил в интернете видеофайлы, которые содержали призывы к участию в деятельности запрещённой террористической организации, и публично оправдывал терроризм.

Злоумышленник был задержан в Крыму сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»), назначив 2,5 года колонии-поселении. Кроме того, подсудимому в течение двух лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.