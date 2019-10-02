Биробиджан, , 10:34 — REGNUM В Еврейскую автономную область срочно переброшены сводные отряды, сформированные на базе подразделений радиационной, химической и биологической защиты частей Восточного военного округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего привлечено 45 военнослужащих и 20 единиц специальной техники. Работы по дезинфекции будут проводиться в Смидовичском и Ленинском районах области, наиболее пострадавших от паводка. Для дезинфекции подготовлены улучшенные растворы хлорных рецептур, которые показали высокую эффективность при предотвращении вспышек инфекций. Отрядам предстоит работать до наступления низких температур.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье воинские подразделения, привлекаемые для ликвидации последствий паводка, вернулись в места постоянной дислокации.