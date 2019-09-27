Благовещенск, , 02:43 — REGNUM Сводные противопаводковые отряды Восточного военного округа переведены на режим повседневной деятельности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Решение об этом принято из-за нормализации паводковой обстановки в Приамурье, постепенным падением уровня воды и выполнением отрядами поставленных задач.

Военнослужащие, входящие в состав сводных противопаводковых отрядов, неоднократно привлекались к оказанию помощи населению. В июле спасательный отряд железнодорожной бригады навел систему дамб вблизи города Свободный, в результате чего удалось предотвратить подтопление домов. Также военные были задействованы при срочной эвакуации населения подтопленных районов в городе Белогорске.

После ухода воды в пострадавших населённых пунктах специалисты войск РХБЗ приступили к дезинфекции территорий. В течение полутора месяцев работы велись в десятках пострадавших населённых пунктах. Обрабатывались дома, придомовые территории, дороги и промышленные объекты. Всего было обработано более одной тысячи домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье военные проводят работы по дезинфекции местности после схода воды в местах, подвергшихся подтоплению.