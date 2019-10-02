Саратов, , 10:11 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) по Саратовской области возбудил уголовное дело по факту падения 30-летнего мужчины с двумя детьми с последнего этажа 9-этажного дома в Саратове. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего») и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что годовалый сын мужчины и он сам погибли от полученных травм на месте падения, а девочка 2015 года рождения была доставлена в больницу.

Кроме этого, уточняется, что следователи СК в настоящее время проводят осмотр места происшествия и выполняют комплекс мероприятий, которые направлены на установление обстоятельств трагедии.

«Следователями будут досконально исследованы все причины и условия, приведшие к трагедии. Расследование уголовного дела продолжается», — заключается в сообщении пресс-службы.

Отметим, ранее, 1 октября, пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области сообщила о падении мужчины с двумя детьми в руках с последнего этажа 9-этажного дома в Саратове.