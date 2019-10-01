Саратов, , 18:04 — REGNUM Мужчина и двое детей упали с девятого этажа многоэтажного дома в Саратове. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Саратовской области.

Трагедия произошла на улице Белоглинской. Двое малолетних детей и мужчина упали с высоты девятого этажа. Мужчина и один из детей скончались на месте. Второй ребёнок госпитализирован в критическом состоянии в профильную больницу города.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя уточнила, что мужчина является отцом обеих детей.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Ситуация взята на особый контроль детским омбудсменом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова попросила МВД РФ начать вести статистику по падениям детей из окон.

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