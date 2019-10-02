Ломоносов, Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM Лобовое столкновение маршрутного автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Mazda произошло утром 2 октября на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области. В результате удара оба транспортных средства воспламенились и сгорели. Один человек погиб.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 07:40 мск на 16 км Волхонского шоссе.

Водитель автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом ПАЗ, двигавшемся по пригородному маршруту №403. После этого легковушку и автобус охватил огонь.

Водитель автомобиля «Мазда» погиб на месте. Водитель и семеро пассажиров маршрутки успели выскочить и госпитализированы в состоянии различной степени тяжести.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отметили в дорожной полиции.