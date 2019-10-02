Лондон, , 03:34 — REGNUM Охранники одного из лондонских магазинов отбились от банды подростков при помощи брючных ремней, сообщает газета The Sun.

Сообщается, что банда агрессивных подростков попыталась выломать двери в одном из супермаркетов британского Лондона. После этого хулиганы напали на охранников магазина, которые, в свою очередь, пытались отбиться от них при помощи брючных ремней. По словам одного из очевидцев произошедшего, подростки вели себя «как стая животных».

О причинах возникшего конфликта не сообщается. Тем не менее, в результате нападения пострадали три человека. В настоящее время инцидентом занимается полиция, сотрудники которой выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.