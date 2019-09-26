Москва, , 16:47 — REGNUM Статистику случаев падения несовершеннолетних из окон многоквартирных домов начнёт вести МВД России по просьбе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

Ребенок у окна Andrew Seaman

В сообщении сказано, что Кузнецова направила обращение главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос о включении в статистическую отчётность МВД по несовершеннолетним показатели о случаях падения детей из окон.

Такая статистика ведётся сейчас только уполномоченными по правам ребенка в регионах России.

В МВД ответили, что в настоящее время разрабатывается проект приказа о добавлении в форму статистической отчётности министерства по несовершеннолетним показателей по сообщениям и обращениям в связи с падениями детей из окон, в том числе со смертельными исходами.

Напомним, ранее Кузнецова обращалась в адрес председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина с просьбами о содействии в разработке инициатив по совершенствованию законодательства для предотвращения случаев падения детей из окон.

Ранее ИА REGNUM сообщало о просьбе, с которой обратился к президенту РФ Владимиру Путину президент Национальной медицинской палаты, доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль. Он предложил на законодательном уровне обязать производителей ставить ограничители на окна в квартирах, где есть дети.

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