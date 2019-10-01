История вопроса

Спортивные соревнования являются одними из посещаемых массовых мероприятий. Состязания проводятся как в командных, так и в индивидуальных видах спорта. Наиболее крупные – Олимпийские игры, Чемпионаты мира и Европы – традиционно вызывают интерес у публики в местах проведения соревнований и у экранов телевизоров.



Спортивные события любого масштаба сопровождаются не только несчастными случаями, но и курьёзными инцидентами. Все происшествия, связанные с проведением спортивных соревнований, в сюжете ИА REGNUM.