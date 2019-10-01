Москва, 1 октября 2019, 11:32 — REGNUM В Москве обнаружили мёртвым 56-летнего посетителя бассейна фитнес-клуба, сообщает 1 октября телеканал «РенТВ».
Происшествие случилось 30 сентября в столичном клубе, расположенном на Ленинградском проспекте. По данным СМИ, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве умер 56-летний посетитель физкультурно-оздоровительного комплекса «Братеево».
Читайте ранее в этом сюжете: Посетитель московского бассейна скончался в раздевалке