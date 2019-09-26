Биробиджан, , 05:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с членами правительства, на котором ему доложили о ситуации с отопительным сезоном в Еврейской автономной области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин на совещании с членами Правительства Kremlin.ru

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Вниманию президента был представлен доклад министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, в котором он подробно остановился на причинах, способствовавших возникновению в ЕАО критической ситуации с началом отопительного периода, а также представил план вывода региона из кризиса. В основе плана — централизация закупок топлива.

Владимир Якушев «Теперь что касается Еврейской автономной области, где в ряде муниципалитетов возникли проблемы по подготовке к отопительному сезону. Там работает межведомственная комиссия из представителей Минстроя, Минэнерго, Министерства финансов, МЧС России и представителей полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, мы разбираемся с тем, как нам поставить работу в Еврейской автономной области на системный режим. Вы знаете, что этот вопрос поднимался в том числе и в рамках Дальневосточного федерального округа, Вами был дан ряд поручений. Одна из главных проблем, которую нужно решить в Еврейской автономной области, — это централизованные поставки угля. Поэтому в рамках работы межведомственной комиссии подготовлен уже конкретный план действий. Сегодня мы еще досматриваем первичные документы, и этот план у нас на завтра будет практически готов на 100 процентов».

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Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономная область из средств федерального бюджета для выполнения задач подготовки области к отопительному периоду получила 98 млн рублей.