Кингисепп, Ленинградская область, , 10:34 — REGNUM Два грузовых автомобиля столкнулись на встречных курсах утром 1 октября в Кингисеппском районе Ленинградской области. ДТП произошло около 06:30 мск на 101 километре федеральной автомобильной дороги «Нарва», ведущей из Петербурга в Эстонию.

ДТП на трассе «Нарва» в Ленобласти ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, столкнулись цементовоз на базе автомобиля DAF и автомобиль MAN с пустым полуприцепом.

В результате ДТП водитель автомобиля DAF, мужчина 1984 года рождения, скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за состояние федеральных трасс, сообщили, что из-за этого ДТП движение транспорта на участке автодороги А-180 «Нарва» организовано по одной полосе.

«Движение транспорта на участке федеральной дороги регулируется сотрудниками ГИБДД и осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Поврежденные транспортные средства ожидают эвакуации», — отметили дорожники.