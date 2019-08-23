Кызыл, , 08:37 — REGNUM

Тувинские спасатели подготовили материалы для награждения 17-летнего Оттука Ортаата, который спас двух тонущих девочек. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Отдыхая 9 августа с друзьями на берегу Енисея в Кызыле, подросток услышал крик женщины о том, что тонут две девочки.

«Не раздумывая бросился в воду и вытащил сначала одну, а затем и вторую. Причём чуть сам не ушёл под воду под весом старшей из девочек», — отметили в МЧС.

О происшествии в МЧС узнали позже, от родителей спасённых девочек, которые попросили Главное управление наградить подростка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве 22 августа посмертно наградили участкового оперуполномоченного, погибшего при задержании преступника.

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