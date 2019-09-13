Махачкала, , 09:39 — REGNUM В Дагестане четверо человек отравились угарным газом. Среди пострадавших двое детей. ЧП произошло 12 сентября в Левашинском районе, пишет «Интерфакс».

По данным агентства, пострадали четверо жителей села Карлапко. Все они, в том числе дети в возрасте 14 и семи лет, доставлены в центральную больницу Левашинского района. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

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Стоит отметить, что с началом отопительного сезона возрастает количество случаев отравления угарным газом. В Дагестане такие случаи — не редкость. Так, в марте 2019 года пострадала из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов целая семья в селении Коркмаскала Кумторкалинского района.

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В январе 2019 года по той же причине попали в больницу с отравлением газом пятеро членов семьи в дагестанском городе Каспийске.