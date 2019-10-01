Париж, , 09:20 — REGNUM Пожарные во Франции оцепили периметр и эвакуировали жителей из-за утечки газа вечером 30 сентября в Париже, в районе Тревизо, сообщает Le Figaro.

Известно, что на место прибыли тридцать пожарных, чтобы найти утечку.

«Мы эвакуировали нескольких зданий, пострадавших от утечки, и установили широкий периметр безопасности, затронув несколько улиц», — заявил представитель бригады пожарных Парижа Габриэль Мор.

Издание отмечает, что утечка была обнаружена в нескольких десятках метров от того места, где 12 января 2019 года произошел взрыв.

Напомним, в результате взрыва 12 января 2019 года погибли четыре человека, включая пожарных, и 66 человек получили ранения. Точная причина взрыва до сих пор не установлена.