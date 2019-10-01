Якутск, , 06:37 — REGNUM На участке Лены в районе Олекминска до Покровска в Якутии продолжается подъём уровня воды с интенсивностью до 5 см в сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Прошедшие в республике осадки несколько улучшили ситуацию с обмелением рек. Отмечается повышение уровня воды в Лене у Олекминска до 5 см, на участке Сангары — Хабарова за сутки вода поднялась также.

На реках севера и северо-востока Якутии остаётся сложной ситуация с наполнением рек — уровень воды падает от 5 до 20 см за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ведутся работы по дноуглублению мелководных рек. Навигация будет закрыта до 10 октября. Северный завоз исполнят в полном объёме до этой даты.