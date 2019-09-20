История вопроса

Понятие "северного завоза" становится актуальным в преддверии зимних холодов. "Завоз" включает в себя комплекс государственных мер на обеспечение всем необходимым - от продовольствия до топлива - территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России.



Данное явление существует из-за того, что на ряде территорий нет достаточной собственной производственной базы, а также из-за общей удалённости территорий, что делает доставку товаров коммерческими компаниями невыгодной, и полного отсутствия сообщения, помимо морского и авиа. Последнее актуально для ряда районов Крайнего Севера.



Завоз не обходится без сложностей. В 2019 году в Якутии реки Лена и Яна так обмелели, что пришлось ограничить судоходное движение по ним, что создало риски для северного завоза и вызвало волнения у якутян.

