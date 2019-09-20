п. Жатай, 20 сентября 2019, 10:04 — REGNUM В Якутске круглосуточно работает техника и люди по углублению подхода в Жатайский затон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«Уже количество вынутого грунта — 30 тыс. кубов. Нам предстоит провести дноуглубительные работы ещё на 1200 метров», — пояснил командир землесоса «Вилюй» администрации Ленского бассейна внутренних водных путей Сергей Лукка.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии введён режим ЧС из-за обмеления главных рек республики. Но местные власти заявили, что северный завоз пройдёт по плану.