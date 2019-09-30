Белая Глина, , 19:07 — REGNUM На Кубани сын главы одного из районов края открыл стрельбу из автомата — сам чиновник в беседе с журналистами пообещал «сделать внушение» сыну.

Видео со стрельбой из автомата на стоянке возле кафе «Нива» в посёлке Белая Глина появилось в социальных сетях — как позже стало известно, инцидент произошёл в ночь на 27 сентября. Позже в полиции сообщили, что стрелявший пришёл с повинной. Сейчас по факту стрельбы проводится проверка. Тем временем выяснилось, что стрелявший — сын главы Белоглинского района.

«Отрицательное отношение мое к этой ситуации. Но никаких жалоб от населения на этот счет не поступало, а оружие, это я точно знаю, было холостое. То есть попросту побрякушка», — сказал глава района Александр Коклин «КП — Кубань», добавив, что «сделает ему внушение».