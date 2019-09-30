Белая Глина, 30 сентября 2019, 19:07 — REGNUM На Кубани сын главы одного из районов края открыл стрельбу из автомата — сам чиновник в беседе с журналистами пообещал «сделать внушение» сыну.
Видео со стрельбой из автомата на стоянке возле кафе «Нива» в посёлке Белая Глина появилось в социальных сетях — как позже стало известно, инцидент произошёл в ночь на 27 сентября. Позже в полиции сообщили, что стрелявший пришёл с повинной. Сейчас по факту стрельбы проводится проверка. Тем временем выяснилось, что стрелявший — сын главы Белоглинского района.