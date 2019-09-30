Москва, , 19:21 — REGNUM Подозрительный предмет был обнаружен в одном из пассажирских автобусов на международном автовокзале «Северные ворота» в Москве. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Подозрительный предмет был обнаружен в автобусе на улице Дыбенко, на территории автовокзала «Северные ворота». В настоящее время зона вокруг опасной находки оцеплена сотрудниками полиции.

Информация об эвакуации людей из здания вокзала не поступала. Ожидается прибытие кинологов с собакой и специалистов-взрывотехников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о муляже бомбы, который был обнаружен в аэропорту города Бейрута в Ливане на борту самолёта, прилетевшего из Чехии.

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