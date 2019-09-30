Екатеринбург, , 18:17 — REGNUM В Екатеринбурге на Площади Коммунаров не горит Вечный огонь. Об этом сообщил журналист Максим Путинцев в Facebook.

Журналист указал, что проходил мимо по площади и обнаружил, что Вечный огонь не горит.

«Даже внутрь заглянул. Сломался? Отключили за неуплату? Теряюсь в догадках…» — написал Путинцев.

Напомним, Вечный огонь на Площади Коммунаров погас и в декабре 2017 года. В мэрии тогда сообщали, что это произошло из-за забитых форсунок. Их оперативно прочистили сотрудники газовой службы, и огонь был вновь зажжён.

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