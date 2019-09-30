Красноярск, , 12:04 — REGNUM Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Красноярскому краю перекрыли канал поставки запрещённых веществ на территорию Красноярска.

Как сообщили ИА REGNUM 30 сентября в ведомстве, полицейские выявили автомобиль, на котором передвигался подозреваемый, и остановили его на одной из городских улиц. В машине нашли и изъяли несколько пакетов с порошкообразным веществом.

В квартире у мужчины провели обыск. В холодильнике нашли свёрток с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. Также у 35-летнего красноярца изъяли весы, банковские карты, самодельный обрез ружья.

Эксперты установили, что изъятые вещества — это 126 граммов кокаина 106 граммов амфетамина. Общая стоимость этих наркотиков — 2 миллиона рублей. Мужчина хотел продать их в Красноярске. В отношении красноярца возбуждены уголовные дела, он заключён под стражу. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области полицейские задержали 31-летнего жителя Барнаула с 1,5 кг наркотиков.

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