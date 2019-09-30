Карасук, Новосибирская область, , 07:52 — REGNUM В городе Карасуке Новосибирской области после отравления угарным газом были госпитализированы пять человек, в том числе трое детей. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по региону, причиной происшествия могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Как уточнили в ведомстве, поздно ночью 28 сентября, взрослые растопили печь, но почувствовали запах гари. Они проветрили помещение и легли спать. Возможно, что из-за плохой тяги печи в доме начал скапливаться токсичный угарный газ. Семья проснулась от плохого самочувствия. Они вызвали скорую помощь.

«Состояние детей и взрослых оценивается медиками как удовлетворительное», — уточняют спасатели.