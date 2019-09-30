Находка, Приморский край, , 06:24 — REGNUM Шестерых граждан КНДР суд города Находка арестовал на два месяца, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего 17 сентября российские пограничники в исключительной экономической зоне России задержали 161 гражданина КНДР, подозреваемых в браконьерстве.

Во время задержания северокорейцы оказали вооружённое сопротивление, в результате чего четверо российских пограничников получили ранения. В отношении нарушителей заведены уголовные дела по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, две шхуны и 11 мотоботов с северокорейскими браконьерами на борту пограничными кораблями России были сопровождены в порт Находка.