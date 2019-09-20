Находка, Приморский край, , 10:57 — REGNUM Конвой, состоящий из пограничных кораблей ФСБ России и задержанных северокорейских шхун прибыл в Находку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Корабли швартуются к причалам бригады пограничных кораблей вместе с 2 шхунами и 11 мотоботами. В Находку также доставлен 161 задержанный северокорейский рыбак, которые подозреваются в браконьерстве в исключительной экономической зоне России.

Как сообщало ИА REGNUM, в ФСБ России рассказали, что все следственные действия с северокорейскими рыбаками будут производиться на их судах.