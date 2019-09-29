Саров, Нижегородская область, , 14:09 — REGNUM Саровский городской суд назначил наказание в отношении сотрудника Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) за попытку майнинга криптовалюты в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и ч. 1 ст. 274 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей»).

«Приговор пока не вступил в законную силу», — цитирует представителя суда РИА Новости.

По данному делу проходят еще двое сотрудников центра, дата рассмотрения их уголовных дел еще не назначена. Они обвиняются по ч. 1 ст. 274, ч. 2 ст.273 (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) и также по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, у работников ядерного центра в Сарове был доступ к мощнейшему в России суперкомпьютеру. Эта машина не подключена к сети интернет, но для майнинга криптовалют это необходимо. Тогда сотрудники самостоятельно подключили суперкомпьютер к интернету, но забыли о том, что работают они на режимном объекте. Автоматическая система безопасности объекта передала данные о том, что суперкомпьютер подключен к интернету, в Федеральную службу безопасности. Об инциденте стало известно в феврале прошлого года. Мощнейший суперкомпьютер в этом центре ввели в строй в 2011 году. На данный момент его мощность составляет 1 петафлопс.