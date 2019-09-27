Нью-Йорк, США, , 23:52 — REGNUM Премьер-министр Багамских островов Хьюберт Александр Миннис попросил ООН оказать помощь стране, пережившей «трагедию поколения» — ураган «Дориан», 27 сентября передает агентство Associated Press.

Разрушения после урагана Дориан Coast Guard News

Миннис также заявил в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, что для восстановления Багамских островов жизненно важную роль играет возвращение на острова туристов.

Премьер-министр призвал ООН бороться с изменением климата, которое превращает воды Мирового Океана в «орудие смерти и разрушения».

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