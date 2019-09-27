Севастополь, , 17:19 — REGNUM В Севастополе оштрафовали на 50 тысяч рублей бывшего командира воинской части за привлечение своих подчиненных к хозяйственным работам на личном участке. Об этом 27 сентября журналистам сообщил представитель Следкома РФ по Черноморскому флоту Александр Куратов.

«Севастопольский гарнизонный военный суд признал обвиняемого виновным в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенном из корыстной заинтересованности и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — отметил специалист.

По его словам, бывший военнослужащий привлекал своих подчинённых к строительству своего дома с сентября 2007 по октябрь 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд приговорил бывшего офицера штаба Черноморского флота, капитана второго ранга запаса Леонид Пархоменко к 14 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины.

Об этом: Экс-офицера ЧФ приговорили к четырнадцати годам тюрьмы за шпионаж