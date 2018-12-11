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Экс-офицера Черноморского флота приговорили к 14 годам колонии за шпионаж

Происшествия

Завербованного украинскими агентами Леонида Пархоменко также лишили воинского звания

Симферополь, 11 декабря 2018, 16:31 — REGNUM  К 14 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины приговорил 11 декабря Северо-Кавказский окружной военный суд бывшего офицера штаба Черноморского флота, капитана второго ранга запаса Леонида Пархоменко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Будучи завербованным главным управлением разведки министерства обороны Украины, Пархоменко осуществлял сбор, хранение и передачу иностранной спецслужбе составляющих государственную тайну служебных сведений о деятельности Черноморского флота, к которым имел доступ по занимаемой должности», — отметили в управлении ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, Леонид Пархоменко был задержан оперативниками ФСБ 22 ноября 2016 года, судебный процесс проходил в закрытом режиме.

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