Экс-офицера Черноморского флота приговорили к 14 годам колонии за шпионаж

Симферополь, , 16:31 — REGNUM К 14 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины приговорил 11 декабря Северо-Кавказский окружной военный суд бывшего офицера штаба Черноморского флота, капитана второго ранга запаса Леонида Пархоменко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Будучи завербованным главным управлением разведки министерства обороны Украины, Пархоменко осуществлял сбор, хранение и передачу иностранной спецслужбе составляющих государственную тайну служебных сведений о деятельности Черноморского флота, к которым имел доступ по занимаемой должности», — отметили в управлении ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, Леонид Пархоменко был задержан оперативниками ФСБ 22 ноября 2016 года, судебный процесс проходил в закрытом режиме.

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