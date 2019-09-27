Канберра, , 16:36 — REGNUM Самолеты с «водяными бомбами» на борту помогли замедлить распространение вышедшего из-под контроля лесного пожара, угрожавшего домам на севере штата Новый Южный Уэльс (Австралия). Об этом передает агентство Australian Associated Press со ссылкой на пресс-службу пожарных и спасателей Австралии.

Пламя возле города Волломомби к востоку от Армидейла (штат Новый Южный Уэльс (NSW)) быстро распространялось из-за ветра, порывы которого доходили до 50 км/ч.

Клас пожароопасности был «понижен» после того, как к тушению приступили экипажи двух больших воздушных контейнеровоза и «водяных бомбардировщиков» (вертолеты).

«Экипажи будут продолжать работать, чтобы сдержать этот огонь перед ухудшением условий завтра, в связи с повышением температур и усилением ветра», — сказал представитель пожарной службы.

Пострадавшими районами являются: область Глен-Иннес-Северн, города Тентерфилд, Уолча, Армидейл, Ганнеда, Гвидир, Инверелл, равнины Ливерпуля, Тамворт, Мори-Плейнс, Наррабри, Уолгетт и Варрамбунгл. Для этих районов сохранится очень высокий класс пожароопасности в субботу, 28 сентября.