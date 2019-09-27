Амбон, Индонезия, , 13:00 — REGNUM Число погибших в результате землетрясения, произошедшего на востоке Индонезии 26 сентября, возросло до 23 человек. Об этом передает в пятницу, 27 сентября, агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии.

Представители ведомства заявили, что большинство людей погибли в результате обрушения домов и зданий в Амбоне, городе, расположенном на одноименном острове. Помимо погибших, более 100 человек получили ранения.

В пресс-службе агентства сообщили, что по меньшей мере 117 домов и зданий были повреждены, а около 15 000 человек размещены во временных убежищах.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в восточной части архипелага Серам в Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки также были зафиксированы в провинции Малуку.