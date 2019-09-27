Могадишо, , 09:43 — REGNUM По меньшей мере три солдата были убиты и двое мирных жителей получили ранения после того, как военная машина вооруженных сил Сомали подорвалась на мине на перекрестке Талех в Могадишо. Об этом сообщает эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Источники сообщают, что военный автомобиль взорвался после того, как наехал на самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное под картонную коробку, на одном из перекрестков Могадишо в районе Ходан.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение. Атака произошла на фоне усиленного военного наступления правительственных войск Сомали в районах Нижней Шабелле и Средней Джуббы, направленного против боевиков «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).