* запрещённая в России организация

Могадишо, , 14:27 — REGNUM По данным местных СМИ, поступают новые сообщения о тяжелых столкновениях между сомалийскими вооруженными силами региона Джуббаленд и террористами «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Абдалла Бирул в регионе Нижняя Джубба. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Боевые действия завязались после нападения боевиков «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военную базу правительственных войск Сомали вблизи одной из деревень Джуббаленда, в результате чего погибли и получили ранения несколько солдат, число которых не разглашается.

Террористы «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что убили трех солдат вооруженных сил Джуббаленда во время перестрелки, в которой обе стороны применяли винтовки ПКМ и АК-47.

Тем не менее пока не поступало никаких комментариев от сотрудников сил безопасности Джуббаленда по поводу совершенной атаки на военную базу.