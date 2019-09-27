Владивосток, , 07:47 — REGNUM В Приморье рухнул очередной мост, происшествие произошло на участке автодороги между городом Дальнереченском и селом Ракитное, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Частичное обрушение моста через реку Лазаревка ограничило движение для тяжелого транспорта. В воду рухнула одна полоса, сохранившаяся полоса пока ещё способна пропускать легковой транспорт.

Очевидцы сообщают, что мост рухнул после того, как по нему прошёл перегруженный длинномер. Пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье длительное время происходят обрушения мостов, которые многие годы не подвергались ремонтным работам.