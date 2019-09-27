Алма-Ата, Казахстан, , 07:29 — REGNUM В Алма-Ате полиция задержала 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 24-летнего молодого человека во время массовой драки, сообщает 26 сентября издание Zakon. kz со ссылкой на департамент полиции Алма-Аты.

В ведомстве уточнили, что преступление было совершено в ночь с 21 на 22 сентября. Житель Алма-Аты, получивший ранение во время драки, скончался в больнице спустя несколько часов. Подозреваемый был задержан спустя четыре часа после драки.

В полиции добавили, что подросток водворен в следственный изолятор. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 106 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в городе Актау Мангистауской области Казахстана между болельщиками школьных футбольных команд произошла массовая драка. Все нарушители были задержаны полицией.

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