Бразилиа, , 22:58 — REGNUM Сотни пляжей оказались загрязнены нефтью и нефтепродуктами на северо-востоке Бразилии. Об этом 26 сентября сообщает телеканал Globo со ссылкой на бразильских экологов.

По данным Бразильского института окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов, которые приводит телеканал, от нефтяного загрязнения пострадали 46 городов в восьми штатах Бразилии. В результате загрязнения погибли как минимум семь редчайших морских черепах.

Отмечается, что происхождение нефтяных пятен пока неизвестно. Их появление обусловлено очень слабой системой экологического мониторинга прибрежной зоны в Бразилии.

Был сделан химический анализ нефтяных пятен, по результатам которого специалисты бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras сделали вывод, что нефть на побережье и нефтепродукты сильно отличаются по своему химического составу от той, что добывается на территории Бразилии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об административном наказании, которое было наложено на нефтедобывающую компанию в Оренбургской области за порчу сельскохозяйственных земель.

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