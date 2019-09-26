Набережные Челны, Татария, , 20:37 — REGNUM Тело ребёнка обнаружили пожарные при тушении пожара в здании ресторана в Набережных Челнах. Об этом 26 сентября сообщает ГУ МЧС РФ по Татарии.

Кровля недействующего ресторана загорелась в 17:04 мск на проспекте Сююмбике. Из-за сильного дыма были эвакуированы около 100 жителей близлежащих домов. Здание ресторана не электрифицировано и не газифицировано.

Был проработан вопрос о размещении эвакуированных в случае необходимости в здании школы №13, расположенной рядом с жилыми домами.

О ликвидации открытого горения было объявлено в 19:27 мск. На месте пожара при тушении было обнаружено тело ребёнка. Личность погибшего устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании кровли недействующего ресторана в Набережных Челнах.

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