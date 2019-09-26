Набережные Челны, Татария, , 19:04 — REGNUM Пожар площадью около 600 кв. метров возник в здании ресторана в Набережных Челнах в Татарии. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Загорелось здание недействующего ресторана «Арарат», расположенное на проспекте Сююмбике. Площадь пожара составляет около 600 кв. метров, к тушению возгорания привлечены 82 человека и 23 единицы техники.

К зданию не подведены электричество и газ. Из-за сильного задымления, возникшего на месте пожара, принято решение эвакуировать жителей расположенных рядом домов.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании ресторана в Новосибирске, где находились десятки людей. Все посетители эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.

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