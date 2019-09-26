Воронеж, , 16:45 — REGNUM Более девяти миллионов рублей спрятал от государства воронежский бизнесмен — после того, как деньги были возвращены бюджету, уголовное дело, возбужденное в отношении коммерсанта, закрыли, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Воронежской области 26 сентября.

Согласно материалам дела, директор коммерческой фирмы, которая занимается строительством коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями, в 2017 году фиктивно заключил ряд договоров с другой фирмой. Никакой реальной деятельности по договорам не велось, однако результаты от якобы финансово-хозяйственной деятельности были включены в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость. Всего бизнесмен недоплатил бюджету более девяти миллионов рублей.

На этапе предварительного следствия бизнесмен возместил ущерб, с учетом пени он выплатил более 11 млн рублей.

Поскольку ранее он к ответственности не привлекался, а ущерб возместил, было принято решение о прекращении в отношении него уголовного дела.