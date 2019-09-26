Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Полиция возбудила уголовное дело о лже-минировании школы в Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, волна эвакуаций из-за анонимных сообщений вновь накрыла северную столицу в сентябре. Так, 23 сентября в городе «заминировали» минимум четыре школы: №№ 170, 291, 470, 546.

Как сообщили в полиции, на следующий день, 24 сентября, в отдел Приморского района позвонил неизвестный и тоже заявил о заминировании общеобразовательной школы на Приморском проспекте.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении данного преступления — 14-летнего ученика 8 класса указанной школы. Полицейские выяснили, что несовершеннолетний позвонил в службу 112 и сообщил о якобы грозящей опасности из хулиганских побуждений», — подчеркнули в Главке.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.