Магадан, Магаданская область, , 11:14 — REGNUM В Магаданской области из-за паводка после ливневых дождей в августе фермеры потеряли урожай на 50 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам министра сельского хозяйства Колымы Николая Кошеленко, особенно сильно от паводка пострадали 5 сельхозпроизводителей — три в Ягоднинском и два в Среднеканском районах.

Погиб под водой картофель — 60,5 га, капуста — 11 га, свёкла — 2 га и морковь — 2 га. Овощи пробыли в воду от 5 до 7 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди в июле и августе прошли в Магаданской области, в трёх районах был объявлен режим ЧС, паводком затопила дороги, приусадебные участки.