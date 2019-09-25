Биробиджан, , 07:05 — REGNUM Три десятка жителей Ленинского района Еврейской автономной области обратились в суд за признанием их потерпевшими от паводка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Основанием к отказу в выплате компенсации за ущерб, причиненный имуществу граждан стало отсутствие у них прописки по месту фактического проживания, в домах, которые подверглись воздействию наводнения.

Как разъяснили в прокуратуре, при невозможности представить требуемые документы, жилищные права граждан, пострадавших в результате наводнения, могут быть защищены в судебном порядке путём установления факта фактического проживания в жилом доме на день введения режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, более месяца дорога в несколько сёл Ленинского района ЕАО остаётся недоступной для легкового и общественного транспорта.