Посёлок городского типа Тикси, Якутия, , 06:21 — REGNUM В Якутии, в арктическом районе рядом с Тикси, поймали группу рыбаков, которые незаконно выловили большое количество разной рыбы, сообщили корреспондент ИА REGNUM в МВД республики.

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Пятеро жителей из разных районов Якутии оказались фигурантами уголовного дела за незаконную добычу водных биологических ресурсов, с причинением крупного ущерба.

Полицейские обнаружили браконьеров в акватории реки Лены в Булунском районе. Из моторной лодки рыбаков изъяли два живых сибирских осетра, которых тут же выпустили в реку, 24 хвоста муксуна, девять чиров, по два омуля и сига, один таймень.

Рыбакам грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме у браконьеров изъяли 5 тонн красной икры на 140 млн рублей. Они хранили её в неприспособленных для этого местах.