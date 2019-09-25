Посёлок городского типа Эвенск, Магаданская область, , 11:06 — REGNUM В посёлке Эвенск Магаданской области в ходе совместного рейда пограничники, сотрудники Росрыболовства, полиции и Росгвардии обнаружили более 5 тонн незаконно добытой лососевой икры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Красную икру в огромном количестве нашли в контейнерах, которых насчитали более 230, сообщает ТАСС.

«Икра был спрятана в автомобилях и нежилых помещениях. Предварительный ущерб государству оценивается в 140 млн рублей»,— пояснили в ФСБ.

Ведётся расследование и устанавливаются причастные к браконьерству личности.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе на Камчатке у браконьеров изъяли 316,6 кг красной икры и более 2 113 кг незаконно выловленной рыбы.